ATP Pechino Flavio Cobolli piega con autorevolezza Pavel Kotov e approda ai quarti di finale

(Di sabato 28 settembre 2024)prosegue nella sua avventura a. Il giovane tennista romano (n.32 del ranking) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 nei confronti del russo(n.63 ATP) e ha raggiunto ididel torneo cinese. Sul cemento asiatico la prestazione dell’italiano è stata decisamente buona, leggendo alla perfezione i momenti critici del confronto e uscendone sempre brillantemente. Sul cammino dici sarà ora il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il francese Adrian Mannarino. Nel primo set un primo momento importante è quello del quarto game. L’azzurro va in difficoltà e deve cancellare una palla break.lo fa e questo gli dà la motivazione per essere incisivo in risposta. Non è un caso che il quinto game sia lui a piazzare il colpo.