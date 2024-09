Ascolti tv del 27 settembre Carlo Conti con Tale e Quale Show tiene banco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 28 settembre 2024) L’appuntamento del venerdì sera su Rai 1 è cone il suoche se la vede con la serie turca Endless Love, su Canale 5.e la sua giuria rinnovata con Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggibanca su Rai 1 con. Tra le varie esibizioni della serata, Simone Annicchiarico ha reso omaggio a Franco Califano, mentre Justine Mattera si è trasformata in Sylvie Vartan. Su Rai 3 è andato in onda il film di e con Juan Diego Botto Tutto in un giorno. Rafa, un avvocato molto impegnato per i diritti civili, tende a trascurare in favore del lavoro la propria vita personale e di coppia; la battagliera Azucena, sposata con un operaio poverissimo, sta per essere sfrattata; infine Teodora, madre dimenticata, cerca disperatamente di ritrovare un rapporto col figlio lontano. Nel cast Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa Calvo.