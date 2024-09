Zamorano | Il 9 puro si è estinto Lukaku e Osimhen ormai non vivono più in mezzo all’area

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ivánha 57 anni. Dice che la gente per strada, a Madrid, “mi ricorda ancora la mia eredità, i miei gol”. Ne ha lasciati un bel po’ anche in Italia. Intervistato da As dice che ovviamente il calcio è cambiato: “Adesso è molto più fisico e se non sei preparato non puoi giocare. Inoltre è cambiato anche l’ambiente: la passione è la stessa, ma l’atmosfera negli stadi è diversa. E poi tutto quello che c’entra con le questioni commerciali ed economiche non c’entra niente con quando giocavo io, adesso i club investono molto di più nel capitale umano e i milioni che vengono pagati sono enormi”. Il 9, dice, “è. Non ci sono più squadre che giocano con quella cifra, come me o Hugo Sánchez, che vivevamo in una sola zona del campo.