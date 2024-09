Sudamerica maxi operazione trasfrontraliera anti pedofilia | 144 arresti tra sfruttatori e fruitori di contenuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unacongiunta contro lacondotta in Sud America ha permesso di trarre in salvo 20 vittime. Le forze dell’ordine di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela hanno collaborato nell’ambito di un’indagine, denominata Orion International e condotta tra maggio e settembre 2024, avviata a seguito di alcune segnalazioni presentate da investigatori cileni e argentini. I dodici paesi hanno unito le forze per combattere la produzione, la distribuzione e il possesso direlativi all’abuso e allo sfruttamento sessuale di minori su internet. Secondo un comunicato emanato dall’Interpol: “Sono stati arrestati 18 aggressori diretti, mentre 111 persone sono accusate di possesso e distribuzione dipedo-pornografici.