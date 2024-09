Stupro Palermo chieste pene fino a 12 anni per i sei imputati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pesanti ridi pena per i seinel processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo del 7 luglio 2023. I pubblici ministeri nella requisitoria per oltre tre ore hanno ripercorso ogni istante della notte e hanno ricostruito le singole condotte dei seiper violenza sessuale aggravata. Per Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao la richiesta di pena è di 12, mentre per Samuele La Grassa di 10e 8 mesi. Un settimo imputato, R.P., minorenne quando fu commesso il reato, è già stato condannato con rito abbreviato dal gup del tribunale per i minorenni Maria Pino a 8e 8 mesi di reclusione.