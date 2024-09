Sottomarino nucleare cinese affondato perché Pechino vuole nasconderlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Marina della People’s Liberation Army avrebbe subito un brutto contraccolpo nel suo percorso di potenziamento delle proprie capacità navali. Nella primavera di quest’anno, infatti, uno dei più recenti sottomarini d’attacco a propulsionein forza alla Pla, appartenente alla classe “Zhou”, sarebbementre era ormeggiato in un cantiere navale vicino a Wuhan. A riferirlo sono stati funzionari della Difesa statunitense, che hanno specificato come la Marina diabbia tentato di nascondere l’incidente, per via del suo profondo impatto simbolico: questo incidente rappresenterebbe una battuta d’arresto significativa per uno dei programmi di armamenti considerati prioritari dalla dirigenza del Paese.