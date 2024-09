Sono stata con Fedez ora lo sapete La vip vuota il sacco la confessione cambia tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bomba su. Il rapper italiano che continua a occupare le prime pagine del gossip, e non solo, adesso trema. Nei giorni scorsi ha fatto notizia il litigio, a colpi di rime, con il collega ed ex amico Tony Effe. Ma ora Federico Lucia si trova ad affrontare una situazione ancora più delicata, che rischia di avere ripercussioni sulla separazione in corso tra lui e la sua ex compagna, Chiara Ferragni. Una famosa modella italiana ha infatti rivelato di aver avuto una relazione con il cantante di “Vorrei ma non posto”. La protagonista di questa vicenda ha scelto di raccontarlo a Striscia La Notizia. Il video in cui la vip parla diandrà in onda nella puntata del tg satirico del 27 settembre, ma su vari siti di quotidiani onlinegià uscite delle anticipazioni delle dichiarazioni della modella. Parole che come detto potrebbero inguaiare il rapper.