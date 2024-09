Renzi avverte | Il PD ha un vero nemico e non sono io

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 27 settembre 2024) Matteoin una lunga intervista a ‘La Stampa’ affronta diversi temi eil PD: “C’è une quello nonio” Terminata la lunga pausa estiva, Matteoritorna a parlare e lo fa in una intervista a La Stampa. Diversi i temi e le frecciatine da parte del leader di Italia Viva, che al quotidiano torinese conferma la disponibilità del suo partito a dare vita ad una alleanza con il centrosinistra per ritornare al governo. Ma allo stesso tempo avvisa: “Non ce lo ordina il dottore“. Matteo(Ansa) – cityrumors.itParole che sanno di messaggio in particolare al Pd: da parte sua c’è la massima disponibilità a sedersi ad un tavolo e capire se esistono le possibilità di arrivare ad un accordo. Naturalmente per trovare l’intesa devono esserci tutte le condizioni del caso e, al momento, la strada è in salita.