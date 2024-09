Quanto coraggio ci vuole a essere cattolici nella Chiesa cattolica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) San Leonardo Murialdo, ero alla Consolata per la messa, arrivato in anticipo ho avuto il tempo di visitarla e scoprire il coretto di Silvio Pellico, col busto di Silvio Pellico commissionato dall’Unione delCattolico. Nulla sapevo di questo sodalizio, poi ho letto che venne da te fondato nell’Italia postunitaria, massonica e antiin cui per testimoniare Cristo ci voleva fegato. Non che oggi sia facile. Dicono siano molti iin Italia ma in verità sono parecchi soltanto i clericali ossia gli italiani legati al residuo potere della. “Il vero cattolico obbedisce prima alle leggi di Dio e poi a quelle degli uomini”, parole tue, e invece qui sono tutti statalisti, vescovi compresi (quando Zuppi dice “più diritti ai migranti” sta dicendo più tasse, più leggi, più statali, più Stato). Ciun certo