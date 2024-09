Prato tutto pronto per la terza edizione della Green Race

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - E'per la– Percorsi Pratesi", manifestazione in programma domani e domenica, che si snoderà fra le province di, Firenze e Pistoia. A promuoverla è Aciche ha inserito la competizione nel campionato italiano energie alternative. Si tratta di una corsa particolare, visto che non vince il più veloce, ma bensì viene premiata la regolarità, basata sul calcolo dei consumivettura e nel rispetto da parte dell’equipaggio delle medie orarie di gara stabilite. L'appuntamento, come detto, è suddiviso su due giorni: domani c'è la '' con partenza e arrivo da piazza Mercatale, domenica è il giornoHill Climb' che da Vaiano porterà i piloti a Schignano. In totale ai nastri di partenza ci saranno 19 equipaggi.