Possibile cessione a gennaio il Napoli è pronto a riflettere | un azzurro è in bilico!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mercato è terminato, ma in casasi continua a lavorare per il futuro. Unsarebbe indopo le ultime prestazioni deludenti. La stagione delè iniziata alla grande con ben tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro di campionato. Oltre a ciò, la squadra ha già superato due turni di Coppa Italia contro Modena e Palermo. La sfida contro i rosanero è andata in scena ieri sera, con il match che si è concluso sul punteggio di 5-0. La prestazione fornita dai partenopei è stata ottima, motivo per il quale anche il pubblico ha apprezzato l’impegno messo in campo. I protagonisti, però, son stati ben diversi dai “soliti noti” visto il turnover ideato da Antonio Conte. Il neo allenatoreha deciso di dare spazio a chi gioca meno, e l’ha fatto in una serata non scontata. Le risposte arrivate sul campo sono state importanti, basti ripensare a Cyril Ngonge.