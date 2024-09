Nonni più giovani d’Italia scettro all’Irpinia in attesa di Alessandro jr

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA vederli potrebbero sembrare una coppia di neosposi, invecee Filomena stanno per raggiungere uno specialissimo record: diventare ipiù. Residenti a Salza Irpina, lui ha 37 anni compiuti da pochissimi giorni, la moglie 35, una figlia di 18 anni, Valeria che entro il mese di gennaio renderàe Filomenadi un maschietto che, come tradizione vuole, prenderà il nome del nonno. La famiglia è felicissima per l’del pargoletto, ed infatti qualche settimana fa è stato lo “baby shower” per conoscere insieme il sesso del nascituro ed esplodere di gioia quando Valeria ha scoperto di essee indi un maschietto,Barone junior.