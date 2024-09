Non solo spaghetti e penne | esiste una pasta per ogni occasione ma 3 italiani su 4 ignorano le varietà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si fa presto a dire. Unisce l’Italia in una parola ma le tipologie sono tantissime. E non parliamodi formati: esistono paste diverse per diversi usi, ciascuna con una propria funzione gastronomica, con diverse adattabilità all’uso quotidiano, per tipologia e ricettazione. Sarà per questo che l’Italia è prima al mondo nella classifica dei Paesi produttori, con 3,6 milioni di tonnellate nel 2022 ed è anche il Paese che ne mangia di più, con 23 kg pro-capite all’anno, per un totale di 1,3 milioni di tonnellate consumate nel 2022: la mangiano praticamente tutti (99%) almeno una volta a settimana e oltre 1 italiano su 2 la porta in tavolagiorno, mentre 1 su 5 (19,2%) la consuma 4-5 volte a settimana.