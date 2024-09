Mercato Napoli un club italiano piomba su un obiettivo della società | la trattativa è in bilico!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nonostante iosi sia concluso da un po’, in casasi continua a lavorare per il futuro. In particolar modo sui prossimi obiettivi di. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina delha completamente ribaltato l’ambiente. Si tratta di un allenatore vincente, capace di trasmettere il proprio DNA all’interno gruppo squadra. Tutto ciò è già accaduto e basti rivedere le prestazioni dei partenopei nelle ultime settimane. Tutto ciò, però, è stato possibile anche grazie all’aiuto. Quest’ultima, ha deciso di mettere in piedi un progetto importante, consolidato poi attraverso acquisiti importanti ed internazionali. Tutto ciò, naturalmente, ha contribuito in modo fondamentale alla gioia di Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha a disposizione tante scelte in ogni zona del campo.