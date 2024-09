Mercato doppio colpo per il presidente Marsili L’ Urbino pensa a Paniconi GabicceGradara | Mercurio e Maciel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ultimi giorni di(la finestra chiederà il 30 settembre) per le società dilettantistiche e ultime possibilità (per adesso) di ingaggiare nuovi calciatori per rinforzarsi nei rispettivi campionati. Ieri intanto il Gabicce Gradara (Promozione) ha comunicato di aver tesserato due difensori. Si tratta di Paolino, classe 1988, 1,81 di altezza. Ungrosso per le qualità tecniche del giocatore (nella foto con ildel Gabicce Gradara) che vanta una lunga esperienza in tutte le categorie: una presenza in B con il Crotone, 56 in serie C, 35 in D con numerosi club tra cui il Porto Sant’Elpidio, poi Eccellenza (Montefano, Ancona e Tolentino) e Promozione (Ancona e da ultimo l’Aurora Treia, ambizioso club di Promozione Marche girone B allenato da Giovanni Cornacchini in cui ha militato in questo scorcio di stagione).