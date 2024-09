Marta mangia la zucca e muore poche ore dopo | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una giovane donna stava festeggiando un evento importante: lei e il marito si erano appena trasferiti in una nuova abitazione. Per celebrare, i due si sono gustati un piatto a base di, ignari di ciò che sarebbe accaduto poi.si è sentita male ed è finita in ospedale, dove le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al tragico epilogo. Purtroppo non ce l’ha fatta, è morta pocole è? (Continuale foto) Leggi anche: Chiara Petrolini in silenzio davanti al Gip, parla il suo avvocato Leggi anche: Forte boato a Roma, come un terremoto: è misteroe si sente male il giornoIl tragico evento è accaduto in via Galileo Galilei a Robegano, frazione del Comune di Salzano, nella provincia di Venezia.e William Benjamin Mannino, 29enne italoamericano, si erano appena trasferiti nel nuovo appartamento.