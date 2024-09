M5s Del Re | Un errore non aver capitalizzato le persone di esperienza

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Il Movimento avrebbe potuto capitalizzare di più sulle sue risorse, perché ho visto moltedi grandee di grandi capacità poi uscire dal Movimento. None più una possibilità di esprimersi in un partito è un, soprattutto per un movimento giovane, pieno di nuove idee”. Così a LaPresse la Rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel Emanuela Del Re, ex sottosegretaria e vice ministra agli Esteri per il M5S nei Governi Conte I e II. Quanto al limite del doppio mandato e a un suo superamento, “non è che ci deve per forza essere il mandato. Si può capitalizzare e cercare di consolidare nello spirito di gruppo di condivisione e soprattutto appoggiandosi sulle forti competenze acquisite da alcuni nei parlamenti, ma poi possono essere riutilizzate in altre formule”, aggiunge Del Re.