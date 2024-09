LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche a Mandalika

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Tutti a lanciare i primi giri veloci, anche se al time attack si passerà nell’ultima parte della sessione. 9.01 Entrano subito tutti in pista eccetto Quartararo. 9.00 BANDIERA VERDE! Viapre-! 8.56 Nel frattempo non sono mancate le sorprese nelle P1 di Moto2, con Sergio Garcia e Celestino Vietti ampiamente fuori dai primi 14. 8.52 Questa la classifica del Mondiale: 1. Jorge Martin (Ducati) 341 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317 3. Enea Bastianini (Ducati) 282 4. Marc Marquez (Ducati) 281 5. Brad Binder (KTM) 165 6. Pedro Acosta (KTM) 157 7. Maverick Vinales (Aprilia) 149 8. Aleix Espargarò (Aprilia) 127 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 121 10. Alex Marquez (Aprilia) 121 11. Marco Bezzecchi (Ducati) 108 12. Franco Morbidelli (Ducati) 102 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 73 14. Miguel Oira (Aprilia) 71 15.