(Di venerdì 27 settembre 2024) L'Aquila - Trasferita in un’area recintata delNazionale, laè in buone condizioni. La giovane, responsabile dell'aggressione avvenuta il 10 settembre a undi dieci anni neldelle Sabine di, è stata trasferita in Abruzzo, all’interno di un’area recintata delNazionale, Lazio e Molise (Pnalm). L'episodio, che aveva destato preoccupazione tra i residenti, ha visto l’intervento di una squadra specializzata nella telenarcosi, una tecnica di anestesia a distanza, per catturare in sicurezza l’animale e trasferirlo nella sua nuova destinazione. IlNazionale si è offerto di accogliere lae di garantirle un ambiente sicuro. L'operazione di trasferimento è stata eseguita con successo e, secondo le fonti del Pnalm, l'esemplare si trova ora in buone condizioni.