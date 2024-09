John Cena apparirà nella nuova stagione de I Simpson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'ex wrestler sarà una delle guest star del prossimo ciclo di episodi della serie animata di Matt Groening. Dopo essere stato uno dei volti della WWE dal 2006 al 2016,si è lanciato nel mondo di Hollywood, ottenendo buon successo anche come attore. Ecco perché non sorprende la notizia della sua partecipazione allade Iha recitato in The Suicide Squad, Peacemaker e Fast & Furious, dimostrando le proprie abilità di intrattenitore e svelando anche una buona dose di autoironia, come accaduto sul palco degli Oscar quando si è presentato praticamente nudo e nel cameo in Barbie di Greta Gerwig. Guest star I, a distanza di decenni dal debutto sul