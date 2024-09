Israele si dice aperto al cessate il fuoco ma non molla il Libano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024)vuole diventare “Grande” e per farlo deve spezzare il contenimento che l’Iran gli ha costruito intorno supportando le milizie della cosiddetta Mezzaluna sciita. Compreso il gruppo Hezbollah, il cui auspicato annientamento ha spinto lo Stato ebraico a bombardare ilcome mai prima d’ora. Mentre prosegue la pioggia disu nemici e civili, il premier Benjamin Netanyahu afferma di condividere gli obiettivi americani per unilin. I raid disue Siria non si placano Da lunedì i raid israeliani hanno provocato la morte di più di 700 persone nel Paese confinante, mentre migliaia e migliaia di residenti si affannano nella fuga verso la Siria. Ma anche la Siria è tornata nel mirino dei missili di Tel Aviv, così come le postazioni sciite in Iraq.