Il primo master italiano in resilienza | Università della Tuscia e Lyve insieme per un' opportunità formativa unica

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'degli Studi, con sede a Viterbo, coadiuvata daSrl - società del Gruppo Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro tra i primi operatori del settore in Italia - inaugura la prima edizione deldi I livello in Chief Resilience Officer (Direttore Responsabile), un'di formazionenel panoramae internazionale di grande impatto occupazionale e strategico. L'idea delparte da una sfida: recuperare la fiducia nel futuro per realizzare contesti di vita e di lavoro sempre più sostenibili. L'intento è ribadire che lae la sostenibilità devono essere pratiche riconoscibili e condivise quanto più possibile da larga partecomunità: un cardine del cambiamento nel mondo produttivo, integrato dai valori di giustizia, equità, partecipazione e dignità.