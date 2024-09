Il centro profughi resta aperto | nel vuoto l’appello del sindaco dopo l’inchiesta sul terrorismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Casalpusterlengo (Lodi) – Sono trascorse due settimane dalla richiesta, scritta dalElia Delmiglio (nella foto) e rivolta al prefetto di Lodi, di chiudere ildi accoglienza ricavato all’interno dell’ex hotel Fiesta, vicino alla stazione ferroviaria, ma, almeno fino a ieri, risposte non ne sono ancora arrivate.del primo cittadino era scaturito in seguito ad alcuni episodi, emersi nel corso dei mesi scorsi, l’ultimo del quale riguardava il mediatore culturale, un 27enne marocchino, arto a Milano dalla squadra mobile accusato di istigazione a delinquere con finalità terroristiche il quale in passato aveva operato all’interno del Cas casalino. La circostanza era stata la classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso visto che, in altre occasioni, la struttura era stata aldell’attenzione per episodi legati ad alcune risse ed intemperanze.