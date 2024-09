Come visitare a Trieste la Rompighiaccio Laura Bassi

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 27 settembre 2024) È un regalo inatteso per il pubblico diNext e di SHARPER – Notte dei ricercatori: da venerdì 27 a domenica 29 settembre la nave da ricerca, l’unicaitaliana per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, sia nell’Antartide che nell’Artico, farà tappa ae accoglierà a bordo il pubblico, per mostrarsi in tutto il suo splendore. La nave, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, è ormai una celebrità a livello nazionale: a gennaio 2023, nel corso della campagna oceanografica della 38a Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ha battuto il record mondiale assoluto, toccando il punto più a sud mai raggiunto da una nave all’interno della Baia delle Balene, alla latitudine di 78° 44.280’ S.