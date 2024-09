Cinema Pupi Avati | A Venezia con ‘L’orto americano’ ho prodotto tensione

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – “Per me è stata la decima volta a. Un lungo percorso cominciato nel 1983 con il mio film ‘Una gita scolastica’, poi sono stato lì anche in veste di giurato. Ho anche fatto un film sul Festival diche si chiama ‘Festival’, aveva come protagonista Massimo Boldi”. E’ quanto racconta a ‘La Ragione’ il registache, con il film horrorha chiuso la 81esima Mostra deldi. “Il pubblico mi ha accolto in modo trionfale e riconoscente, perché forse dopo diversi film che inducevano a una riflessione, il mio invece hauna”, aggiunge. “Dal 1968 – prosegue – ci sentimmo tutti liberi di fare qualunque cosa, soprattutto sull’esempio francese. Ereditammo questa idea did’autore per cui si smise di scrivere ‘regia di’ ma ‘un film di’.