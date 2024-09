Caprile sbaglia i tempi dell’uscita era rigore per il Palermo Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024), eraper ilè al secondo errore in due partite, anzi in una e mezza. A Torino quando ha raccolto con le mani il pallone toccato all’indietro da Olivera e in Coppa Italia colcon il fallo dasu Le Douaron. In entrambe le occasioni è stato graziato dall’arbitro. La moviola del Corriere dello Sport, a cura di Edmondo Pinna. L’arbitro era Giuseppe Collu. Scrive il: Grande occasione per Giuseppe Collu, 34 anni, alla seconda stagione, 2 sole partite in Serie A. Occasione che s’è giocato non al meglio, il contrasto frae Le Douaron meritava altra considerazione, anche sul rosso ci sono riflessioni. Partita estremamente facile (appena 11 falli fischiati alla fine del primo tempo), spostamento rivedibile, diciamo che è ancora da scoprire.