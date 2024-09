Basket Serie A2 2024 2025 | come vederla diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutte le informazioni per vedere intv ela nuova stagione dellaA2di. Ricomincia la caccia a un posto nel massimo campionato italiano:di consueto sono due i posti a disposizione, e le venti squadre in corsa da quest’anno si sfideranno in un girone unico; addio ai due gironi e alla successiva fase a orologio, da quest’anno ci sarà un’unica classifica. Una novità importante per rendere tutta la competizione più chiara e fluida, per uno spettacolo che di certo non deluderà le attese. Le partite del campionato cadetto saranno visibili, tramite abbonamento, sulla piattaformaufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro, denominata LNP Pass, disponibile al seguente link. Al momento, non si hanno indicazioni su eventuali accordi con altre emittenti per la trasmissione di una selezione di partite in chiaro.