Autonomia Zaia Su richiesta referendum attendere verdetto Consulta

(Di venerdì 27 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “In queste ore si fa un gran parlare delsull’e del milione 300 mila firma raccolte. Vorrei dire che non esiste un, esiste unasupportata da 1,3 milioni di firme, in grande maggioranza raccolte on line da parte di un gruppo di proponenti di un possibileche dovrà essere vagliato dalla Corte Costituzionale. E’ quindi doveroso aspettare e rispettare il sueche ci dirà se ci sarà o no un”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca, intervenendo oggi sui temi dell’. col3/gtr (Fonte video: Regione Veneto) Unlimited News - Notizie dal mondo