Arrestata la banda che rubava furgoni | i colpi in Toscana Ecco dove

(Di venerdì 27 settembre 2024) Firenze, 27 settembre 2024 -, in prevalenza Iveco Daily, rubati soprattutto nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze, ma pure a San Marino, Ravenna e Pesaro, per essere poi portati all'estero, passando da Tarvisio (Udine). La loro destinazione principale era la Polonia,sarebbero stati destinati a un insediamento produttivo. È quanto scoperto grazie a un'indagine condotta dai carabinieri di Livorno che ha portato a sei arresti, di cui uno ai domiciliari, disposti con misura cautelare eseguita dai militari livornesi con i colleghi di Foggia e Pisa. Destinatarie sei persone originarie del foggiano, tra i 24 e i 66 anni, già note alle forze dell'ordine, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso di furto, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Sono 41 iricostruiti.