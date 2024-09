Tragedia nel mondo della TV | Eduardo Xol star di ‘Extreme Makeover’ ucciso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024)Xol, noto designer televisivo diMakeover: Home Edition’, è morto a 58 anni dopo essere stato accoltellato lo scorso 10 settembre. L’aggressore, secondo le autorità, è il suo socio in affari Richard Joseph Gonzales, 34 anni, che ora rischia un’accusa di omicidio. Xol è deceduto dieci giorni dopo l’aggressione in ospedale. La famiglia ha espresso il proprio dolore e chiesto donazioni alla Lupus Foundation of America in memoria del designer, noto per la sua gentilezza e generosità. Carriera e SuccessoXol è diventato celebre grazie al suo ruolo inMakeover: Home Edition’, un reality in cui venivano ricostruite le case di famiglie bisognose. Nato a Los Angeles nel 1966 da genitori messicano-americani, ha avuto una carriera variegata nel teatro, nella musica e nella televisione, prima di ottenere il successo come designer televisivo.