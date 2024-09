Svelato il ruolo di Aubrey Plaza in Agatha All Along | tutto quello che devi sapere su chi è SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)ildiinAllchesu chi èA volte le fughe di notizie provengono dai luoghi più inaspettati e, nel caso diAll, sono arrivati dal retro di una scatola di Funko Pop. ATTENZIONE SEGUONOFoto di Courtesy of Disney – © DisneyIeri sera abbiamo scoperto che Joe Locke interpreta Wiccan e che Rio Vidal diè, in effetti, Lady Morte. Anche se non sappiamo ancora come avvengono le rispettive trasformazioni, l’introduzione di quest’ultima nel MCU è molto importante. Ecco alcune caratteristiche di Morte nei fumetti Marvel che potrebbero essere utili per capire dove andrà la storia di Rio Vidal. Una potente entità cosmica Death-EarthLa morte della Marvel non è solo un’altra mietitrice, è un essere cosmico immensamente potente che è “nato” quando l’universo ha avuto inizio.