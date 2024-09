Stalking al ballerino in tre sotto processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Chiara Marinelli Un gruppo di persone residenti in diverse regioni d’Italia si sarebbe accanito contro un insegnante di danza recanatese, diffamandolo e insultandolo con offese pesanti a sfondo sessuale per mesi, anche sul social network Whatsapp, additandolo addirittura come sieropositivo. Sette le persone che erano finiteaccusa per il reato di. Ieri mattina si è tenuta l’udienza in tribunale, davanti al giudice Claudio Bonifazi che ha riunito due procedimenti aperti sulla vicenda. Alla fine per tre persone e cioè Fabrizio Pavone residente a Spoltore, Dario Cioppa di San Pietro in Casale e Orazio Rusponi di Varese, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, ilsi aprirà il 7 gennaio. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Luciano Pacioni e Renato Di Benedetto.