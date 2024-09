Seconda Categoria Cingolana SF esordio da titolare e gol per Leonardo Angelucci | Un’emozione fantastica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il centrocampista, 17 anni a dicembre, ha segnato la rete del definitivo 2-1 contro il Pievebovigliana: “Mi ispiro a Rodri e ascolto i consigli di Marco Campana. Ringrazio mister Giovagnetti per la fiducia. Sappiamo che è difficile ripartire dopo una retrocessione, ma lavoriamo per provare a vincere il campionato” CINGOLI, 26 settembre 2024 – Non poteva essercimigliore daallaSF per. Nella partita di sabato scorso contro il Pievebovigliana, prima di campionato nel girone F di, il centrocampista cingolano ha segnato la rete del decisivo 2-1. “Ho provato– spiega in esclusiva a Vallesina.TV -: ringrazio mister Giovagnetti per la fiducia. Mi ispiro molto a Rodri e seguo i preziosi consigli di Marco Campana.