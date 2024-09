Sarco e noi gli ipocriti del suicidio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siamo un popolo di gente ipocrita. In un mondo dove si muore ogni secondo, dove due guerre sanguinarie ammazzano innocenti, dove un giorno si e uno anche un padre uscito di senno spara a moglie e figli o un figlio ammazza i genitori, e ci abbiamo fatto perfino il callo benché fingiamo di indignarci tutte le volte, ci fermiamo attoniti davanti a: una capsula sigillata in cui chi decide di togliersi la vita si chiude e preme un pulsante che libera l'azoto. Una macchina delhigh tech, la versione da salotto della camera a gas dei penitenziari americani. Ieri una donna americana di 64 anni ci si è infilata dentro scatenando uno choc globale, che ha portato all'arresto di diverse persone perfino in quella Svizzera dove il fine vita è qualcosa di normale.