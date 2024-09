Rapporti sulla graticola | Rossi dovrebbe spiegare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non trapela ancora nulla dal sindaco Matteo Buoncristiani in seguito alle affermazioni di Vincenzo del Regno risalenti ormai a due settimane fa. Il consigliere del primo cittadino, che lo ha sostenuto durante tutta la campagna elettorale, non ha nessun incarico all’interno dell’amministrazione comunale di Follonica, ma è stato comunque allontanato da Fratelli d’Italia. "Matteo non ha mai risposto alle mie affermazioni – esordisce Del Regno – E non ne conosco le motivazioni. È una sua scelta. Io rispondo come ha detto Fabrizioalla medesima domanda a Tv9: chiedetelo a lui. Mi aspettavo una risposta nel suo interesse". Chiarisce quello che sta accadendo all’interno della maggioranza. "Un partito – prosegue –, in questo caso Fratelli d’Italia, ha il diritto di tentare di essere egemonico dove vince. È una cosa legittima e nella natura di tutti i partiti.