Rai peti e flatulenze intestinali contro la collega | assolti sei giornalisti dalle accuse di mobbing

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Il fatto non sussiste”. Sono stati prosciolti i seidenunciati dalla lorodel Tg1 Dania Mondini per stalking. Il gup di Roma ha disposto oggi il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Giuseppe Carboni, Filippo Gaudenzi, Andrea Montanari, Piero Damosso, Marco Betello e Costanza Crescimbeni, non accogliendo la richiesta della procura generale di Roma che aveva chiesto invece il rinvio a giudizio. Rai, ledi stalking di Dania Mondini ai colleghi I fatti risalgono al 2018 e il procedimento era nato dalla querela presentata dalla giornalista che denunciava “sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro, ritenendosi, pertanto, vittima di ‘’ a causa dell’ostracismo perpetrato nei suoi confronti”.