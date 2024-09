Policlinico Palermo tecnologia innovativa nel laboratorio BIOPLAST

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 26 settembre 2024)(ITALPRESS) – Ricostruire ossa e cartilagini dalle cellule staminali. Neldi ricercapresente all’interno dell’istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del“Paolo Giaccone” di, sono in corso numerosi progetti di ricerca di medicina rigenerativa basati sullo studio di cellule staminali ottenute da campioni di grasso. Il tessuto adiposo rappresenta la fonte principale di cellule staminali mesenchimali per uso clinico e sperimentale perchè può essere prelevato in grandi quantità senza lasciare esiti. Tra i progetti più recenti spicca l’introduzione di unachiamata “Organ-on-chip” (OoC), che offre nuove opportunità per la ricerca scientifica, lo sviluppo farmaceutico e la medicina personalizzata.