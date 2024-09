MotoGP Marc Marquez | In Indonesia mai bene ma non ho pensieri | obiettivo per il 2024 già raggiunto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)arriva da quarta forza del Mondialea questo GP dell’: il Cabroncito ha vinto due delle ultime tre gare, mentre a Mandalika in passato non è mai riuscito a finire la gara. Queste le sue considerazioni nella conferenza stampa della vigilia: “L’anno scorso non ho concluso la gara, innon ho mai concluso la gara. Cercheremo di capire il nostro livello qua, comunque l’è rimanere tra i primi quattro. La pista mi piace, non è tra le mie preferite, mi ha visto in passato a un livello normale, ma vedremo come mi troverò con la Ducati su questo tracciato”. Sull’accoglienza ricevuta: “Subito dopo l’aereo è stato bellissimo, insiamo come delle rockstar, siamo davvero accolti alla grande, sono molto appassionati i tifosi. Cercherò di regalargli una gioia questo weekend, sono stato assalito dai fan nei giorni scorsi.