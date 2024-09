Mi hanno incolpata per il suicidio del mio fidanzato dopo un mese non ero più un giudice di X Factor Mi ha salvata la tv trash | parla Asia Argento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Se penso e parlo mi cancello“. Lo dicenella puntata in onda stasera 26 settembre di Donne sull’orlo di una Crisi di Nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su RaiTre, e lo anticipa Leggo. A che proposito? L’attrice parte da una citazione: “C’è un film geniale intitolato ‘Se mi lasci ti cancello‘, ha vinto pure l’Oscar. Io, invece, da tutta la vita sono protagonista di un film verità intitolato ‘Se penso e parlo mi cancellano’. È la cancel culture, quel fenomeno per cui si tenta di cancellare le opere ma, soprattutto, le persone che dicono e fanno cose che stanno sulle palle ai politicamente corretti. Sono una di quelle persone, infatti in America sono stata cancellata”. Econtinua: “Tutto è iniziatoildel mio compagno, che era un personaggio pubblico molto amato nel mondo”.