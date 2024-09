Luna Rossa tra futuro e presente | prima la Coppa Youth poi il via alla finale di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel 2013 erano compagni di squadra e vinsero lacon l’Oracle Team USA. Oggi, come ad Auckland, Sir Ben Ainslie con Ineos Britannia e Jimmy Spithill consaranno avversari nelladiCup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand in America’s Cup. Barcellona aspetta il nome del team vincitore, ma ci vorrà tempo e gli indizi sparsi tra le regate preliminare, il round robin e le semifinali lasciano pensare che non sarà breve. Vince chi per primo arriva a 7 punti e quindi chi per primo vince sette match race da oggi al 5 ottobre. Né Ineos Britannia, néhanno mai vinto il trofeo più antico della storia dello sport. Arrivarci è già l’appuntamento con la storia, ma nessuno vuole accontentarsi del ruolo dello sconfitto.