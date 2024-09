LIVE Sinner-Jarry 4-6 5-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il cileno serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Pessimo impatto in risposta di, che si rammarica. 15-15 Vola via la risposta di rovescio del tennista di Santiago. 0-15 Scarico su questo rovescio Jannik, che parte sotto di un 15. 3-5 Game. Con il nono ACE iltiene il servizio, ma adessoper il set. AD-40 Con attenzione ilpiazza lo smash a rimbalzo. 40-40 E’ lungo questo dritto dal centro di. Parità . 40-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio del sudamericano. 40-15 Ottima risposta di rovescio giocata dall’altoatesino. 40-0 Scappa via la risposta di dritto di Jannik. 30-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto dell’azzurro. 15-0 Servizio al centro vincente del. 5-2 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-0 Solido smash a segno per Jannik.