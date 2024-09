L’intelligenza artificiale per trovare funghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)per sapere doveporcini nei boschi appenninici. Quella che era una semplice attività di svago o di integrazione reddito familiare, si evolve in modo forse da snaturarne le caratteristiche della raccolta basata su conoscenza del bosco, occhio per l’avvistamento e buone gambe. Già numerosi fungaioli usano da tempo rilevatori della posizione gps per memorizzare i posti buoni, altri usano lampade e visori per la -proibita- raccolta notturna. Ora vi sono siti che prevedono le zone di raccolta. Geoticket.it offre infatti mappe ‘di crescitabasata sul, progettata per aiutare a ottimizzare le uscite di raccolta emigliori. La tabella incrocia i dati di altitudine, piovosità, esposizione al sole e tipo di foresta’.