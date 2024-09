Legnago Salus ufficiale l’esonero di Gastaldello | con lui anche il vice e il preparatore atletico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’allenatore del Legnano, Danieleè stato esonerato dopo la pesante sconfitta contro la Ternana. L’ufficialità arriva direttamente da una nota del club sui propri canali ufficiali. Il comunicato del club “F.C.comunicadall’incarico di allenatore del First Team di Daniele. Contestualmente, sono stati sollevati dalle proprie mansionil’allenatore in seconda, Claudio De Martini e ilAlessandro Pastore. A tutti loro va un ringraziamento e un augurio per le future avventure professionali. “Sollevare dall’incarico un allenatore – dichiara il presidente Davide Venturato – non è mai una decisione facile, ma era necessario dare una svolta, e per dare un forte segnale di cambiamento è stato sollevato tutto lo staff arrivato con il mister.