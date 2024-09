L' edilizia incontra la sostenibilità Ecco come nasce la green building

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La sosteniblità è materia all'ordine del giorno e l'appuntamento con un mondo piùnon può più essere rimandato. E questo vale, ovviamente, anche per il settore edile che, stando ai numeri, solo in Europa è responsabile di circa il 40% del consumo finale di energia (25% residenze e 15% al settore terziario), di più anche dell'industri e dei trasporti. Dati che fanno riflettere che il momento di cambiare marcia è proprio arrivato. Una soluzione per iniziare a invertire questa tendenza c'è e si chiamabuinding, ovvero utilizzare nel settore delle costruzioni materiali ecosostenibili che possono ridurre il consumo energetico, essere riciclati oppure durare a molto a lungo nel tempo. A questo punto la difficoltà, se così può essere chiamata, sta nel conoscere questi materiali e sceglierli nel modo giusto.