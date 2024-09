La vincitrice di MasterChef | Nessuno chef mi ha chiamata gli hater mi tolgono la voglia di cucinare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Eleonora Riso, ladi: “mi ha” Eleonora Riso,della tredicesima edizione di, rivela di non essere statadadopo la trasmissione e spiega quali sono i suoi piano per il futuro. Intervistata dal Corriere della Sera, la cuoca ha dichiarato: “Glidel programma (Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ndr) non mi hanno mai chiamato, ma non è un problema e non ho certo pretese. Lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale”. “Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Ovvio che fare una buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile” ha aggiunto Eleonora Riso.