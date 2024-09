La missione di Mattarella a Berlino per vedere Steinmeier e Scholz

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Sergioinizia la sua visita di Stato in Germania, per confermare l'amicizia con il presidente Frank-Walter, rinsaldare l'alleanza tra i due paesi in un momento delicato pere ribadire la condanna verso razzismi e autoritarismi in una 'coda' della visita che i due presidenti terranno a Marzabotto. Ma la visita cade anche in un momento caldo per i rapporti tra Roma edopo l'avvio della scalata di Unicredit a Commerzbank, la seconda banca tedesca, inizialmente bocciata come "un attacco ostile" dal cancelliere Olafe difesa invece dal governo italiano con il non ostat di Bruxelles.