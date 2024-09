Il Risiko nomine Rai via libera col voto di sinistra e grillini Il Pd resta sull’Aventino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Non è che l’inizio. La maggioranza incassa l’elezione in Parlamento dei quattro membri del consiglio di amministrazione della Rai, e si prepara al secondo tempo della partita. Rientra negli spogliatoi, soddisfatta per avere diviso il centroe decisa a portare a casa anche la presidenza per Simona Agnes, indicata ieri per quell’incarico dal Mef, che propone pure Giampaolo Rossi come amministratore delegato. Oggi il Cdm ratifica la scelta, ma se per l’attuale direttore generale la strada è in discesa, la candidata fortemente sponsorizzata da Gianni Letta deve passare attraverso le forche caudine della commissione di Vigilanza: serve la maggioranza qualificata, il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggerla.