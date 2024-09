Il commissario Calabresi iscritto al Famedio la vedova Gemma Capra | Questo passaggio condiviso gli rende onore e giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 –ha appreso che il nome di suo marito, ilLuigi, verràal, il pantheon del Cimitero Monumentale di Milano dove riposa tra le altre personalità illustri Alessandro Manzoni, mentre si trovava in una scuola nel Milanese, per una testimonianza sul suo “percorso verso il perdono” in un’instancabile spola fra centri giovanili e parrocchie. “Non sapevo che lo avessero candidato – spiega –, è una decisione inaspettata ma che, di sicuro, mifelice. E anche per lui sarebbe una gioia”. È l’ultimo atto di una storia di speranza e coraggio, partita dalla tragedia che ha sconvolto la famiglia, la morte delucciso da Lotta Continua il 17 maggio 1972.