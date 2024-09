I 20 anni dal rilancio del 232 Reggimento della Berardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nel primo ventennio dalla ricostituzione del 232°Trasmissioni dell’Esercito Italiano, si è tenuta ad Avellino una solenne cermonia alla presenza del Comandante Alberto Tognon e di tutte le autorità civili e militare. Inserito nelle forze di manovra dipendenti dal Comando Trasmissioni ed Informazioni dell’Esercito, è organizzato per impiegare le sue unità nelle missioni fuori area: alimentato da Volontari ilè di stanza a Avellino, nella Caserma. La Bandiera di Guerra è decorata di una Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito. Tra i presenti anche il sindaco di Avellino Laura Nargi che ha sottolineato come “quello con l’Esercito Italiano, in generale, e con il 232esimoTrasmissioni, in particolare, è un rapporto antico e solido di amicizia e di collaborazione che intercorre da sempre con la nostra città.