Golf Open di Spagna 2024 | Hidalgo in testa giornata nera per Manassero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è uno spagnolo inalla classifica dell’dididopo il primo giro, ma non è Jon Rahm. A Madrid è infatti Angelcon un -6 a guidare la graduatoria parziale al termine di una primacaratterizzata da delle condizioni metereologiche non esattamente ideali, con un forte vento che ha soffiato sul green. Per Rahm, star della Superlega araba, c’è il quinto posto a -3. In chiave azzurra, primo giro da dimenticare per Matteo Manassaro ed Edoardo Molinari, entrambi a +5. I migliori sono Francesco Laporta e Filippo Celli a -1. A +1 Renato Paratore, a +2 Andrea Pavan. A chiudere il quadro, invece, Lorenzo Scalise a +6.diinperSportFace.